Il Milan, in vista della coppa d'Africa del prossimo gennaio, e delle conseguenti assenze a centrocampo di Ismael Bennacer e Franck Kessie per almeno un mese, corre ai ripari e prepara un colpo in mediana. Paolo Maldini e il suo staff sono al lavoro per portare a Milanello nel mercato invernale Boubacar Kamara del Marsiglia. Il giocatore è in scadenza a giugno 2022, ha rifiutato le proposte di rinnovo ricevuto e l'OM, pur di non perderlo a zero, è disposto a cederlo a fronte di un conguaglio economico.