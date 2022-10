La sinistra è uscita con la ossa rotte dalle elezioni politiche in Italia di domenica. Una settimana prima il miglior terzino sinistro della Serie A, Theo Hernandez era uscito dal posticipo perso a San Siro contro il Napoli con un infortunio muscolare: stiramento del lungo adduttore destro. Pioli non può contare sul nazionale francese ex Real Madrid per la trasferta di sabato sera a Empoli, dove al suo posto giocherà Ballo-Touré, favorito su Dest.



OCCHI SU PARISI - Dall'altra parte ci sarà un calciatore che in futuro potrebbe diventare il nuovo vice di Theo Hernandez: Fabiano Parisi. Il Milan lo sta seguendo in vista del prossimo mercato estivo, quando molto probabilmente andrà via Ballo-Touré, arrivato l'anno scorso per 5 milioni di euro dal Monaco. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara stanno apprezzando la crescita di Parisi nella Nazionale Under 21 e all'Empoli, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025. E lo terranno d'occhio per il resto della stagione, specialmente nella prossima partita di campionato allo Stadio Carlo Castellani. Sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina, Lazio e Nizza.