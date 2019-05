Il Milan aspetta. In primis, la risposta definitiva di Paolo Maldini, che ha ricevuto nei giorni scorsi l'offerta di Ivan Gazidis di diventare direttore tecnico del club. L'attesa della società di via Aldo Rossi si sposta però anche a Nyon, da dove sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda il mancato rispetto dei parametri imposti dal Fair-play finanziario.



RISCHI E OBIETTIVI - Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, entro i primi dieci giorni di giugno dovrebbe arrivare la sentenza della Camera giudicante dell'Uefa sul triennio 2015-2018. L'obiettivo del Milan è, una volta che sarà emessa, ricorrere al Tas e chiedere che questa e quella sul triennio precedente, 2014-2017, vengano unificate per avere una risposta definitiva entro metà luglio, quando saranno compilati i quadri per i preliminari di Europa League, da cui i rossoneri rischiano di essere esclusi.