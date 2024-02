Milan a Rennes: il club bretone offrirà galettes-saucisses a tutti i tifosi rossoneri. Di cosa si tratta

Il Milan è pronto a testare l'accoglienza bretone. Nella giornata di giovedì infatti i rossoneri di Pioli giocheranno in casa del Rennes il ritorno dei playoff di Europa League, partendo dall'ampio vantaggio di tre gol conquistato a San Siro. Una gara da affrontare comunque con le molle per evitare spiacevoli sorprese e mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale del torneo rimasto ormai l'unica chance di sollevare un trofeo quest'anno.



IN REGALO - Entrambi rossoneri, i due club hanno dimostrato già all'andata di avere ottimi rapporti e i tanti tifosi francesi sono stati ben accolti a San Siro. Ora la squadra di Kalimuendo e compagni si appresta a ricambiare. Nelle scorse ore è stato pubblicato un volantino, una sorta di guida di 22 pagine per i tifosi italiani in arrivo in Bretagna, in cui si consigliano le attrazioni turistiche della città e le specialità tipiche della zona. Tra queste spiccano le galettes-saucisses, una sorta di panino/frittella di salsiccia (in foto da Ouest-France). In collaborazione con il ristorante Léon le Cochon, il club offrirà a tutti i tifosi del Milan presenti nella capitale bretone questa specialità locale.



SPECIALITÀ CULINARIA - La galettes-saucisses è il piatto tipico della Bretagna. Un panino creato nel XIX secolo e venduto in occasione di fiere, mercati ed eventi sportivi. Si tratta di una salsiccia di maiale cotta alla brace, a bagnomaria o in padella, servita in una galette fredda di grano saraceno piegata in due. Già dal 1994, i tifosi del Rennes hanno creato un'associazione di salvaguardia della galette-saucisse bretone per preservarne la tradizione e promuoverla.