Milan, a San Siro compare Antonio Conte con... Fedez: la ricostruzione

Impazzano i nomi per la panchina del Milan della prossima stagione. Stefano Pioli infatti non è certo di restare in sella al club rossonero e sono tanti gli allenatori che fanno sognare i tifosi. Nessuno però più di Antonio Conte.



IL PRESENTE - Negli ultimi giorni sono arrivate le parole di Zlatan Ibrahimovic (che conosce bene il leccese) e quelle di Paolo Scaroni, rispettivamente Senior Advisor di RedBird e presidente del club. Entrambi hanno spiegato quanto stimino l'allenatore emiliano e come la sua permanenza sia legata a una buon finale di stagione, in linea con il buon lavoro fatto in questi anni.



IL FUTURO - I tifosi però sembrano aver già voltato pagina e i fischi di San Siro in Europa League sembrano una condanna a una stagione troppo altalenante. Il nome preferito resta quello di Antonio Conte e forse non è un caso la presenza dello stesso ex Inter e Juve a San Siro. C'era infatti anche lui ad assistere a Milan-Empoli in compagnia di Fedez, rapper e supporter rossonero. I due hanno pranzato insieme al ristorante di Carlo Cracco e poi si sono gustati il match delle 15.