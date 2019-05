Così Alfredo Pedullà ha raccontato la situazione di Gian Piero Gasperini per il Milan: "Il Milan vive il momento più difficile della stagione: oggi è fuori dalla zona Champions, ma restano quattro partite, e deve tutelare – male che vada – anche la qualificazione alla prossima Europa League. Gattuso sa di essere predestinato a lasciare, malgrado un contratto ancora lungo, ma tutti i conti verranno fatti a fine stagione. Il Milan sta già pensando al nuovo allenatore ed è rimasto assolutamente stregato dal lavoro di Gian Piero Gasperini. Al punto che oggi lo metterebbe in cima all’interno di una lista che comprende nomi importanti ma – nel caso di Sarri – legati da un contratto e da una stagione ancora intensa. Su Di Francesco si tratta di un nome circolato, al momento senza riscontri, ma dobbiamo pazientare. Anche Gasp è in corsa per Champions e Coppa Italia, intanto gli sono arrivati i messaggi indiretti del forte interesse rossonero. Gasperini ha un rapporto di ferro con Percassi e con la proprietà, oltre che un contratto fino al 2021. È mai, sottolineiamolo, alzerebbe la voce per farsi liberare. Ma lo stesso Gasperini sa che la grande occasione non capita ogni giorno e il suo desiderio è sempre stato quello di dimostrare che la parentesi Inter va catalogata al capitolo “non pervenuto”. Quindi, per ora memorizziamo il Milan stregato da Gasperini, è una base. Per il resto bisogna aspettare, c’è tempo".