Un'occasione irripetibile per l’impianto che sorgerà a San Donato Milanese, nell’area denominata San Francesco. La società rossonera, dalla fine dello scorso mese, ha presentato ufficialmente una proposta di Variante Urabnistica per la zona identificata come ideale per la costruzione della futura casa rossonera.Secondo i dati, i pensieri e le dichiarazioni che attualmente sono in nostro possesso,. Un progetto innovativo ma funzionale da far nascere su di un’area di 108mila quadrati. Una zona che, tuttavia, avrà sì l’impianto rossonero come fulcro del traffico della tifoseria meneghina ma non sarà l’unica attrazione presente. Infatti, nei restanti 127mila metri quadrati, il progetto concepisce anche di ospitare il Museo del Club, un Milan Store, i nuovi headquarter rossoneri, un hotel, un intero distretto dedicato alla sezione intrattenimento, un'arena-teatro da 3-4000 posti e un centro per la produzione di energia sostenibile.che, verosimilmente, come descritto da La Gazzetta dello Sport, avrà una struttura a forma di rettangolo ovalizzato, con lati lunghi squadrati e le curve arrotondate. I 70mila spettatori saranno ripartiti su due anelli, invece, mentre il tetto non coprirà il campo (che non sarà retrattile).(e per il bilancio, specialmente dal punto di vista degli introiti data la fruibilità dell’impianto per 365 giorni l’anno, già positivo)Tornando alla progettualità della nuova casa rossonera, serve fare ora un piccolo passo indietro per individuare quelle che saranno le future tappe: l’approvazione del progetto sarà data tra almeno 18 mesi, quindi(come augurato anche dallo stesso presidente Scaroni). Inoltre, ci sarà da decidere quello che sarà il nome della nuova casa del Milan: allo stato attuale dei fatti, come riporta anche Tuttosport, si ipotizza di ridiscutere i termini del contratto di sponsorship con Emirates, allargando il discorso anche ai naming rights del nuovo impianto., visto che l'Amministrazione Comunale dovrà analizzare la proposta di variante al Piano Regolatore presentata dal club rossonero., come sottolinea Tuttosport, per programmare la futura viabilità verso lo stadio. Un piano di potenziamento che coinvolgerà anche il nodo finanziamenti e la struttura finanziaria del progetto. Un progetto che, grazie all’intervista concessa da Giuseppe Cassinari – presidente onorario di SportLifeCity, società che gestisce l’Area San Francesco – a Radio Rossonera, prende sempre più forma e si arricchisce di nuovi dettagli.(2022). La proprietà rossonera mi ha chiesto ufficialmente di avere un periodo di esclusiva per essere inserito in una rosa di candidati su cui fare delle attente valutazioni per il nuovo stadio. Per me da milanista da una vita era come se avessi già organizzato un viaggio a Parigi e poi mi avessero proposto di fare il giro del mondo! Non potevo dire di no. Nei primi mesi del 2023 mi hanno comunicato l’intenzione di investire nel progetto però non escludendo altre soluzioni. L’8 giugno del 2023 è avvenuta la vendita della maggioranza (90%) della mia società.“Il completamento – prosegue Cassinari - prevede da nord la realizzazione di un ponte con accesso a più corsie di auto direttamente dalla tangenziale e accesso pedonale e ciclabile per i tifosi . A sud una nuova rampa di uscita sulla autostrada per il deflusso veloce. I parcheggi verranno costruiti soprattutto sotto lo stadio. Mentre i parcheggi costruiti all’esterno del sito saranno solo 750 e andranno a soddisfare anche una esigenza di valorizzazione dei parchi verdi che verranno realizzati e saranno a disposizione per il percorso delle Abbazie.: sarà dura superarci nel nuovo stadio. Questa mia avventura iniziata nel 2017, che speriamo ci porti all’interno del nuovo stadio del Milan nel 2028, un giorno dovrà essere raccontata nei particolari e non è detto che non lo faccia prima o poi: merita di essere conosciuta”.