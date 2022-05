IL TABELLINO

Senza essere fatale, anche se per nove minuti lo è sembrata,quando mancano solo sue giornate alla fine del campionato.Infine, all’ultima giornata, entrambe le contendenti faranno tre punti (il Milan con il Sassuolo, l’Inter con la Sampdoria) quindiMercoledì la finale di Coppa Italia, nel week-end chi metterà le mani sullo scudetto.ieri risorta a La Spezia,. Tuttavia solo una fragorosa caduta in casa dei rossoneri può permettere all’Inter di confermarsi campione.con il Sassuolo. Il beneficio di avere due risultati su tre contro l’Atalanta non è un vantaggio da poco perché, a ben vedere,Ma non siamo più in quel tipo di calcio in cui si tira a campare con i pareggi.Però, scollinando Verona,, che benedice l’ennesima serata di grazia di Leao (due assist) e Tonali (due gol), chee, dunque, dall’apnea che avrebbe potuto comportare, quando mancavano pochi secondi alla fine del primo tempo. Non sarebbe stata la stessa cosa andare all’intervallo sotto di un gol, non sarebbe stato lo stesso Verona quello dell’inizio di ripresa, forse non sarebbe stato lo stesso Milan quello che ha realizzato il sorpasso e poi chiuso il conto con un destro diIl Verona ci ha provato. E, pur avendo subìto sia gioco sia occasioni dall’avversario, è andato anche in vantaggio (38’ Faraoni) credendo di avere tempo (l’intervallo) e spazio (le ripartenze nella ripresa) per castigare ancora il Milan.nell’uno contro uno e, giunto sulla linea di fondo, ha messo la palla in mezzo dove Tonali, in qualche modo, l’ha spinta dentro. Era il 47’ passato e, poco dopo, Doveri ha fischiato la pausa.Primo, perché Tonali aveva segnato un gol in precedenza (15’ lancio di Maignan, incertezza di Ilic e diagonale del centrocampista rossonero) annullato per fuorigioco. Secondo, perché(Krunic di testa, Calabria dopo scambio con Tonali e Giroud parato) sulle quali avrebbe potuto costruire il vantaggio.(grande imbeccata di Caprari per Lazovic e cross per la testata vincente di Faraoni) ha avvicinato la porta di Maignan con una girata di Caprari e un tiro di Simeone sull’esterno della rete.che ha spaccato la partita. Il Verona ha subìto il contropiede dopo un calcio d’angolo a proprio favore, ma sia l’apertura di Saelemaekers per Leao, sia la progressione del portoghese sul fianco destro della difesa veronese sono stati da applausi.poi ha messo in mezzo per l’accorrente Tonali che, di destro, facile facile ha depositato in rete.Anzi (63’) ancora Leao, al termine di un’elaborata azione offensiva, ha calciato all’improvviso costringendo Montipò alla deviazione.(Rebic per Giroud, Messias per Saelemaekers, Bennacer per Krunic, Ibrahimovic per Leao e Florenzi per Calabria). Se è vero, come è vero, che, appena due minuti dopo essere entrato (88’), Florenzi, servito sulla corsa da Messias, ha fulminato il portiere veronese.. Quando Tudor ha fatto le sue sostituzioni (Depaoli per Faraoni, Hongia per Casale, Lasagna per Simeone, tutti tra il 66’ e il 71’)E non c’entrano le motivazioni, ma, casomai, la qualità nella continuità. I gialloblù avrebbero dovuto andare tutti al massimo legati dall’invisibile filo del gioco.. Florenzi ha fatto un gol non banale: era fuori da un mese per un menisco operato, è rientrato e si è imposto come il più affidabile degli interpreti. Complimenti a lui. A chi lo cura e a chi lo allena e mette in campo.Hellas Verona-Milan 1-3Marcatori: 38' p.t. Faraoni, 47' p.t. Tonali, 15' s.t. Tonali, 43' s.t. FlorenziHellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (dal 34' s.t. Sutalo), Günter, Casale (dal 22' s.t. Hongla); Faraoni (dal 22' s.t. Depaoli), Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Caprari; Simeone (dal 28' s.t. Lasagna).Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 39' s.t. Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers (dal 18' s.t. Messias), Krunic, Leão (dal 39' s.t. Ibrahimovic); Giroud (dal 18' s.t. Rebic).Arbitro: DoveriAmmoniti: 46' p.t. Faraoni, 46' p.t. Leao, 28' s.t. Ilic