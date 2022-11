L'allenatore della Primavera del Milan, Ignazio Abate ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho voluto responsabilizzare Coubis con la fascia di capitano, parla poco ma penso possa trainare il gruppo. El Hilali? Ora ha responsabilità: è il vice capitano. Mi aspetto tanto dal punto di vista mentale, per far crescere i compagni".



"Lazetic? Sono contento. È umile, ha atteggiamento positivo: è un esempio per tutti i compagni. Chaka Traore può arrivare in Serie A? Ha qualità oltre la media e gradi doti fisiche, può fare 20 gol all’anno, ma deve trovare continuità".



"Cuenca è stato sfortunato, è arrivato senza preparazione e si è fatto male, ma ora ha quasi recuperato. Scotti è un 2006, l’ho portato in Primavera a 15 anni: devi avere una personalità non indifferente per reggere".