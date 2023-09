Ignazio Abate, tecnico della Primavera del Milan, commenta su MilanTv il successo ottenuto in Youth League ai danni del Newcastle: "Volevamo iniziare con il piede giusto. Abbiamo fatto 25 minuti ottimi, poi per 20 minuti abbiamo abbassato un po’ l’intensità e infatti mi sono arrabbiato un pò. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, sono contento di tutti. Dobbiamo continuare così, tenere la testa bassa e crescere in mentalità. Tra quattro giorni abbiamo un’altra partita difficilissima, ma con questo spirito ne affronteremo una alla volta“.