Ignazio Abate commenta così il largo successo per 3-0 ottenuto dal Milan Primavera sulla Juventus: "Siamo contenti del risultato ma dobbiamo migliorare tanto senza accontentarci, la mentalità dei ragazzi deve crescere perché il nostro obiettivo è formarli e portarli in prima squadra. Io e il direttore Vergine siamo in sintonia, dobbiamo continuare così con umiltà".