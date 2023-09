Il largo successo ottenuto per 4-0 sul Newcastle certifica il buon lavoro fatto da Ignazio Abate con la formazione Primavera del Milan. Il tecnico rossonero ha valorizzato tanti ragazzi ( da Zeroli a Chaka Traorè) e non ha paura di far giocare i più piccoli purché con prospettive come Camarda e Scotti. La dirigenza rossonera è molto contenta del suo lavoro e gli ha rinnovato il contratto la scorsa estate.