Ignazio Abate ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro l’Olympiacos che è costata l'eliminazione dall'Europa League: “Sappiamo solo che è una serata amara perché eravamo partiti bene, non davamo campo, eravamo ben messi. Il rammarico è essere andati sotto, non dovevamo prendere il primo gol. La partita si è messa meglio per loro, quando l’abbiamo raddrizzata c’è stato il rigore. Gli episodi ci hanno dato contro. Potevamo fare meglio e arrivare ad oggi già qualificati, è questo il rammarico, avevamo le qualità per farlo. Dobbiamo fare uno step in più, ora ci concentriamo sul campionato, possiamo arrivare in Champions League. Sapevamo che era un ambiente difficile, non cerco alibi. C’erano suoni strani, palloni in campo, non è concepibile una cosa del genere. Sappiamo che dobbiamo migliorare, abbiamo le carte in regola per fare una buona stagione. La squadra deve crescere sulla mentalità vincente, sul credere nei propri mezzi. L’ambiente era infuocato ma potevamo vincerla. Dovevamo essere consapevoli dei nostri mezzi e fare lo step di mentalità che ci serve per fare un grande campionato”.