Il tecnico della Primavera del Milan Ignazio Abate al termine del derby perso per 1-0 contro l’Inter: "C'è rammarico, dispiace perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta e abbiamo fatto una buonissima partita, venire qui e creare sei palle gol nitide credo che non sia da tutti. Bisogna rialzare la testa, è un momento difficile e adesso abbiamo altre partite difficili, ma io sono contento dei ragazzi, non bisogna abbassare la guardia".