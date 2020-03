Il Milan vuole abbassare il monte ingaggi. Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore modello sotto questo punto di vista è Hakan Calhanoglu, che percepisce 2,5 milioni di euro all’anno: questo sarà il tetto massimo, per la società rossonera. Non una bella notizia per quanto riguarda i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic.