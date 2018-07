La nuova rivoluzione societaria attesa in casa Milan porterà nelle prossime ore a un nuovo cambiamento nell'assetto dirigenziale. Secondo quanto riferisce la collega de Il Corriere della Sera Monica Colombo, lascia dopo appena una stagione l'incarico di club manager di Christian Abbiati. L'ex numero uno rossonero, che si era ritirato dall'attività agonistica al termine della stagione 2015/2016, aveva assunto il ruolo all'inizio della scorsa estate ma, nonostante l'ottimo rapporto con l'allenatore ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso, ha preferito salutare il Milan per una scelta di natura personale.