Christian Abbiati, club manager del Milan, parla a Premium Sport prima della sfida dell'Atalanta: "In caso di vittoria sarebbe Europa League matematica, in caso di sconfitta abbiamo un'altra opportunità domenica con la Fiorentina. Penso che oggi ci sarà una reazione di squadra dopo aver preso tre gol in otto minuti con la Juve. La squadra ha lavorato bene e speriamo bene per oggi. Donnarumma? Si è ripreso. Un errore capita, probabilmente dopo il primo è andato in confusione ed ha commesso il secondo. Parliamo di un giovane e può darsi che le voci di mercato lo infastidiscano. Dopo la partita io e il mister l'abbiamo rincuorato. Gli errori fanno parte del gioco in un ruolo così particolare come il portiere".