Il Milan è scatenato sul mercato: dopo Loftus-Cheek e Romero ha chiuso il colpo Pulisic e sta lavorando su Chukwueze e Reijnders. I tifosi seguono con attenzione le mosse rossonere aspettando l'inizio del campionato. Il club rossonero ha comunicato con una nota ufficiale un aggiornamento sugli abbonamenti: "Noi, voi, Milan: 41500 abbonati rossoneri. Nella giornata di venerdì 7 luglio si è chiusa la campagna abbonamenti “classica” del Milan, con 41500 cuori rossoneri che hanno sottoscritto la tessera per la stagione 2023/24. Rimane aperta, però, la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle".