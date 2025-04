Milan, Abraham: “Abbiamo giocato una grande gara. Il mio futuro non dipende solo da me”

Getty Images

Tammy Abraham, protagonista del gol dell’iniziale vantaggio del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine del derby pareggiato contro l’Inter.



Soddisfazione o rimpianti?

"Sono veramente felice per il gol per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, essendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra".



Un ambiente come questo vi fa venire il rimorso?

"È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia. Oggi abbiamo giocato una grande partita con un grande gioco di squadra”.

"Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare"."Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me".