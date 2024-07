Milan, Abraham e il Decreto Crescita: cosa dice il regolamento

Ilnon rallenta sul mercato e continua a lavorare su diverse operazioni in entrata. Archiviata la situazione Strahinja Pavlovic, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia, i rossoneri portano avanti ora i discorsi tra corsie difensive (Emerson Royal) e centrocampo (Youssouf Fofana/Manu Koné e Lazar Samardzic) ma non solo.Moncada e Furlani tengono viva l'opzione di ingaggiare un nuovo centravanti.è il nome in cima alla lista, una pista riattivata anche grazie alla spinta di Paulo Fonseca, primo sponsor del 27enne attaccante inglese in uscita dalla. Il giocatore ha aperto al trasferimento e nel frattempo i giallorossi sono all'opera per chiudere l'arrivo didal Girona. L'idea del Milan sarebbe quella di chiedere l'ex Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato a determinati obiettivi.

MILAN-ABRAHAM: TUTTI I DETTAGLI

- Uno dei nodi principali riguarda lo stipendio di Abraham, che con i giallorossi ha un contratto fino al 30 giugno 2026. A Roma percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione, che diventano 5,9 milioni di euro lordi grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.- Ma in caso di trasferimento al Milan, questi vantaggi sarebbero ancora validi? Per comprenderlo bisogna analizzare le regole dal punto di vista fiscale in Italia.- Quello iniziato lo scorso 1° luglio è il primo mercato estivo dal 2020 a questa parte in cui i club di Serie A non potranno godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, la seconda sessione dopo la sessione invernale della stagione 2023/24. La norma eliminata dal Governo Meloni consentiva alle società di acquisire calciatori provenienti dall'estero, stranieri o italiani, pagando a parità di netto (rispettando alcune condizioni) uno stipendio lordo decisamente più basso rispetto a quello di un calciatore già presente e sotto contratto in Italia.

Le condizioni necessarie fino al 2023 per usufruire del regime fiscale agevolato erano le seguenti:- Il calciatore doveva avere più di 20 anni di età- Lo stipendio del calciatore doveva essere superiore alla soglia di un milione di euro lordo- Il calciatore doveva essere stato residente al'estero per almeno due anni a livello fiscale prima del trasferimento in Italia- Dopo il trasferimento, il calciatore doveva mantenere per almeno due anni la residenza fiscale in Italia. Per poter considerare un anno di residenza, dovevano trascorrere almeno 183 giorni.- Il regime agevolato è stato eliminato, ma gli sgravi continueranno ad essere applicati per i calciatori che ne avevano avuto il diritto al loro arrivo in Italia. C'è un limite temporale, fissato in cinque anni, che può però crescere a due condizioni: i giocatori in questione devonodurante il proprio periodo di residenza fiscale sul suolo italiano.

- Come ha evidenziato il portale specializzato Calcio e Finanza, sono diversi i dubbi che i club si erano posti sull'applicazione del Decreto Crescita dopo l'abolizione. Due i casi osservati in particolare, nei quali le società cercano di operare in maniera coordinata.. La tendenza generale in questo caso è di. Il via libera, in questo caso, il via libera arriva se sono rispettate le condizioni citate in precedenza (acquisto di un immobile residenziale o di un figlio a carico.

- L'altra casistica riguardala. Anche in questo scenario, riferisce Calcio e Finanza, la maggioranza delle società opera con l'idea che il beneficio sia valido anche qualora un calciatore si trasferisca in un altro club italiano all'interno del periodo di applicazione dello stesso (cinque anni). Ma cosa succederebbe in caso di firma di un contratto più lungo e che vada oltre il periodo di applicazione dello stesso?

