Milan, Abraham ha già scelto il suo futuro

19 minuti fa



Abraham é arrivato al Milan solo nell’ultimo giorno di mercato dopo averlo inseguito a lungo. Almeno per tutta l’estate. E poco importa se solo in prestito secco perché l’attaccante inglese vede il suo futuro in rossonero e vuole convincere tutto l’ambiente rossonero. Una prima chance, importante, l’avrà già questa sera contro il Venezia: Fonseca ha scelto Tammy come attaccante centrale titolare.