Abraham: "Restare al Milan non dipende solo da me. Voglio lottare fino alla fine per questo club"

Finisce 1-1 a San Siro la semifinale d'andata di Coppa Italia tra, ai rossoneri non basta il goal diche viene ripreso dal pareggio dell'ex Hakan Calhanoglu. I giochi restano aperti e tutto viene rimandato alla sfida di ritorno, in programma il 26 aprile in "casa" nerazzurra.L'attaccante inglese dei rossoneri, al termine della partita, è intervenuto a Sport Mediaset a fine partita: le sue dichiarazioni.- "Sono molto contento del mio gol, è molto importante per noi. Penso che noi attaccanti dobbiamo stare sempre concentrati e pronti a cogliere le occasioni".

- Siamo una squadra molto forte, ogni partita è una finale. Abbiamo giocato molto bene, con fiducia, coraggio e passione. Sappiamo che così possiamo vincere ogni partita".- "Non lo so, sappiamo che è stata una stagione difficile. Ora dobbiamo prendere fiducia, da oggi in poi dobbiamo mostrare questo".- "Un gol in più (ride, ndr). Dobbiamo rimanere positivi. E' stato difficile per tutti. Ogni partita è una finale, ci sono ancora 10-11 partite, al Milan il focus è sul vincere i trofei e quindi dobbiamo rimanere concentrati".

Abraham è poi intervenuto in conferenza stampa.- "Sono veramente felice per il goal, per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, rimanendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra".- "E' una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre gare, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa e vogliamo provare a vincere la Coppa Italia".- "Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più, ma la stagione non è finita: ci sono undici partite per cui lottare".

- "Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me".