Milan, Abraham recuperato per la finale di Coppa Italia: le ultime su Fofana

dopo il successo ottenuto nel posticipo del lunedì sul campo del Genoa. Sergio Conceicao può sorridere:uscito al 28' del primo tempo di Genoa-Milan per una contusione al piede sinistro. Il centrocampista francese oggi non si è allenato in gruppo perché sottoposto a delle terapie. Le condizioni non destano comunque preoccupazione in vista della finale di Coppa Italia:Oltre a Youssouf Fofana, anche Riccardo Sottil e Warren Bondo hanno svolto delle terapie. L'esterno destro offensivo deve recuperare da risentimento all'otturatore esterno di destra mentre l'ex Monza da un trauma alla caviglia destra. Entrambi sono in dubbio per la sfida di venerdì sera a San Siro.