Sono ore frenetiche per il Milan sul mercato. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa per Leo Duarte è in una fase avanzata. L'operazione sarebbe curata da Alessandro Lucci come intermediario, con la collaborazione dell'ex esterno brasiliano Serginho.



LE CIFRE - Classe 1996, è un difensore centrale molto arcigno che fa della reatività e della forza fisica le caratteristiche principali. Duarte è stato studiato a lungo in queste settimane dal capo degli scout rossoneri Moncada: le relazioni sono state più che positive e hanno convinto il club a portare avanti la trattativa con il Flamengo. Al club di Rio dovrebbero andare 11 milioni di euro più bonus. L'agente di Duarte, Fernando Guitti, ha già incontrato il Milan in sede martedì scorso.