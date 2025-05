Milan, accelerata per Tare come nuovo ds: nuovi contatti

Per capire chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan bisognerà aspettare ancora qualche settimana, ma la giornata di oggi può diventare un momento-chiave nella scelta dell'uomo mercato. Sarà una settimana di call in casa rossonera sull'asse New York-Milano, Cardinale sta portando avanti colloqui continui con Ibrahimovic e Furlani per accelerare i tempi e stringere il cerchio.che da mesi è stato sempre in cima alle preferenze della società rossonera. Davanti a lui c'era solo Paratici, poi saltato all'ultimo.

- In queste ore è arrivata un'accelerata importante per affidare il ruolo di ds a Tare,. A febbraio c'era stato un incontro tra Ibrahimovic, Cardinale e Tare per parlare del suo possibile futuro a Milano, circa un mese fa l'albanese si è rivisto con Furlani. I vertici del Milan cercavano - e cercano - un ds con esperienza in Italia e la capacità di fare mercato per squadre protagoniste in Europa. I rossoneri nella prossima stagione non parteciperanno a nessuna competizione europea, ma l'obiettivo è quello di tornare ad alti livelli il prima possibile.

- Tare è quel dirigente che alla Lazio ha portato alcuni dei migliori giocatori degli ultimi anni: dasoffiato alla Fiorentina per meno di 10 milioni di euro e rivenduto a 40 in Arabia Saudita;è stato preso per neanche 5 milioni di euro dal Deportivo La Coruna ed è diventato un giocatore fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi; e poi ancora, intuizione del ds che l'ha portato nella capitale a parametro zero dopo la fine del suo contratto al Bayern Monaco. Il colpo più importante però, forse, è aver portato a Romache cercava riscatto dopo le esperienze all'estero tra Dortmund e Siviglia.