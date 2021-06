I contatti delle ultime ore hanno portato a una bozza di intesa sulla base del prestito con diritto di riscatto.i. Nel club di via Aldo Rossi si respira grande fiducia per la chiusura dell’operazione già nel corso di questa settimana.La sua prima stagione in Italia è stata molto positiva, con 4 centri in campionato e 3 in Europa League. Ora Brahim Diaz vuole avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni. Ecco perché non ha mai preso in considerazione le offerte che gli sono arrivate negli ultimi giorni. Vuole solo il Milan, fortemente. E verrà presto accontentato. Il conto alla rovescia è ormai partito, Stefano Pioli attende comunicazioni dalla dirigenza sul pupillo Brahim Diaz.