La situazione si è sbloccata. Milan e Brescia hanno trovato l'accordo per Sandro Tonali, ma ora il centrocampista deve ridursi l'ingaggio. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega la situazione dell'ormai ex Brescia: dai 35 milioni pattuiti un anno fa, i due club hanno trovato l'intesa a 25, compresi i 3 per Olzer. Attualmente Tonali guadagna 1,6 milioni di euro, ma i rossoneri hanno chiesto un taglio: l'ultima parola, dunque, spetterà al calciatore.