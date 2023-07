Una doppia operazione con il Milan per rafforzare contemporaneamente difesa e attacco. E' ciò che starebbe preparando il Genoa di Alberto Gilardino, atteso dal ritorno in Serie A dopo un solo anno trascorso in cadetteria.



I rossoblù sono alla ricerca di due profili con cui puntellare il proprio reparto avanzato e quello arretrato e nelle scorse ore avrebbero trovato l'accordo con i rossoneri per il passaggio in Liguria di Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo.



Sia il centrale di difesa che il centravanti reduce dal prestito al Lecce, entrambe 23enni, si trasferirebbero in rossoblù a titolo temporaneo. Ancora da definire nei dettagli la formula dell'operazione. In particolare i due club devono trovare l'intesa per quel che riguarda l'eventuale riscatto e controriscatto dei due ragazzi che, da parte loro, avrebbero già dato il proprio assenso al trasferimento in rossoblù.