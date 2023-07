Avanti con fiducia. Il Milan ha mosso passi importanti, probabilmente decisivi, per Tijjani Reijnders. Il club rossonero vuole accontentare Stefano Pioli e- 54 presenze su 54 tra Eredivisie, Conference League e coppa nazionale, sempre da titolare. L’ultima stagione è stata quella della consacrazione del ragazzo nato a Zwolle nel 1998 e culminata con la convocazione nella nazionale olandese neo recenti impegni di Nations League. Tijjani Reijnders è un centrocampista box to box come vuole la scuola degli orange e ha chiuso l’ultima annata all’Az Alkmaar con 7 gol e 12 assist. Stefano. Una preferenza, quella per il club rossonero e la serie A, ribadita a gran voce rispetto alle richieste arrivate da Inghilterra e Spagna.Il Milan ora vuole accelerare per provare a chiudere la trattativa prima dell’inizio del ritiro programmato al prossimo 10 luglio.L’entourage del giocatore è tornato in Olanda per lavorare a stretto contatto con il club e accontentare il desiderio di Reijnders. Ora il Milan presenterà, nelle prossime ore, una nuova proposta con la chiara intenzione di arrivare al traguardo. La trattativa è entrata in una fase decisiva, Reijnders può diventare il terzo colpo del Diavolo dopo Loftus-Cheek e Sportiello.