Milan, accordo con Vos

Daniele Longo

49 minuti fa

Silvano Vos e il Milan, conto alla rovescia. Il centrocampista classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina al club rossonero. L’Ajax chiede 9/10 milioni per lasciarlo partire, le parti sono in contratto per arrivare presto a un accordo.