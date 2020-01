Il Milan si appresta a dire addio a Krzysztof Piatek. Nelle ultime ore è arrivata l'accelerata decisiva per il passaggio dell'attaccante polacco all'Hertha Berlino con i club che hanno trovato l'intesa nelle ultime ore con il giocatore che è atteso già nella giornata di domani in Germania.



LE CIFRE - L'operazione è stata chiusa con la formula dell'acquisto a titolo definitivo da parte del club tedesco per una cifra complessiva di 27 milioni di euro. Restano da limare soltanto alcuni dettagli, ma il giocatore è già atteso in Germania per svolgere nella mattinata di domani le visite mediche di rito.