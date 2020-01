il Milan ha raggiunto l'accordo con Simon Kjaer: il difensore danese classe '89 era in prestito all'Atalanta dal Siviglia, ma si unirà sin da subito ai rossoneri. E' quindi l'ex Palermo il sostituto di Caldara, passato proprio ai bergamaschi.



I DETTAGLI - Il centrale arriva per sei mesi, in prestito con diritto di riscatto: Il club rossonero rileva il prestito che la Dea aveva dal Siviglia, Kjaer rimarrà a Milano fino a giugno, poi il club deciderà il da farsi. Va dunque ad unirsi a Romagnoli, Musacchio e al giovane Gabbia, a breve l'ufficialità, ma non è da escludere che il Milan possa effettuare un altro innesto sul mercato per la retroguardia.