Kalinic è sempre più vicino a salutare il Milan e il campionato italiano. E' già arrivato in Italia Fali Ramadani, agente che cura gli interessi dell'ex viola insieme a Tomislav Erceg, per provare a chiudere il passaggio all'Atletico Madrid.



LE CIFRE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, in mattinata ci sono stati passi avanti nella trattativa tra i due club. Si discute sull'introduzione di bonus ma è stata trovata l'intesa sulla formula: prestito oneroso da 2,5 milioni e obbligo di riscatto fissato a 17,5. La volontà è quella di trovare un accordo totale prima di sabato, giorno dell'assemblea dei soci a Casa Milan. In tal caso, Kalinic potrebbe lasciare il ritiro prima del week-end per raggiungere Madrid e iniziare una nuova tappa della sua carriera professionale.