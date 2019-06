Zvonimir Boban e Marco Giampaolo, queste sono le due figure ormai prossime a celebrare il matrimonio con il Milan. Per l'ex centrocampiste arrivano sempre più conferme: i rossoneri lo stanno strappando alla Fifa e a Infantino, per lui pronto un ruolo da manager e si occuperà dei rapporti con Lega, Federcalcio, Eca, Uefa e Fifa. Maldini ha anche trovato un accordo con quello che diventerà il prossimo allenatore del Diavolo.



CI SIAMO - Nelle scorse ore, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Marco Giampaolo ha trovato un accordo con il Milan per un contratto biennale con opzione per il terzo anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tecnico abruzzese andrà a guadagnare ben 2 milioni netti a stagione, esattamente il doppio rispetto a quanto percepisce alla Sampdoria. Che per liberare il suo tecnico pretende un indennizzo economico da parte del club rossonero. Giampaolo tornerà dalla vacanza in Croazia lunedì prossimo, pronto a mettere le firme sui contratti e iniziare la sua nuova avventura alla corte di Elliott.