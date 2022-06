Sfumato Sven Botman (che ha accettato il Newcastle) e perso a parametro zero Alessio Romagnoli, per il Milan si sta aprendo un mercato a costi contenuti per la ricerca di un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. E fra i nomi proposti al dt Paolo Maldini c'è anche quello di Francesco Acerbi, che ha rotto con la Lazio e che vuole un'ultima esperienza in una big che giochi in Europa.