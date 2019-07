"Lo stallo in uscita chiaramente non aiuta". Così La Gazzetta dello Sport oggi spiega il mercato fermo in casa Milan per quanto riguarda gli acquisti: "Per comprare bisogna vendere e le situazioni di Donnarumma e Suso congelano gli eventuali affondi per un big: i conti vanno equilibrati il più possibile anche in prospettiva Fair Play. Gli investimenti saranno ragionati e alla portata e servirà pazienza. Le prime mosse di questo mercato peraltro hanno tracciato una direzione precisa, c'è un diktat che rallenta tutto: niente più prestiti come in passato (anche perché negli ultimi 10 anni 21 giocatori su 25 non sono stati riscattati, da Deulofeu a Bakayoko), ma acquisti a titolo definitivo. Boban è stato chiaro: «Dovremo investire bene per poi possa costruire bene». Un’estate mite può essere gradevole, insomma, a patto che la temperatura si alzi al momento giusto".