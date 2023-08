"Padre Tempo! Padre Tempo lavora in silenzio...C'è un giocatore mancino molto bravo nell'Atalanta, occhio...". Con queste parole, sui propri canali social, Lele Adani ha commentato la prima rete di Charles De Ketelaere in Italia. Il commentatore televisivo ha elogiato il belga e di fatti criticato Pioli e il Milan per lo scarso utilizzo della passata stagione.