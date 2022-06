Doveva essere la settimana decisiva per il futuro di Sven Botman e lo è stata, ma con un esito non favorevole per il Milan: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la scorsa notte il difensore olandese ha accettato l'offerta del Newcastle, che aveva già trovato l'intesa con il Lille per un affare da 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.



IL RETROSCENA - Niente da fare per il Milan quindi, informato questa mattina della decisione del difensore di accettare l'offerta dei Magpies ieri notte, nonostante Maldini e Massara abbiano tentato il tutto per tutto. Prima di Milan-Atalanta, apprende Calciomercato.com, i due dirigenti erano anche andati a Lille per incontrare il club francese, la cui richiesta era di poco superiore all'offerta dl Milan, 30 milioni più bonus. I rossoneri ci hanno provato fino all'ultimo, ma senza successo: Botman sarà presto un giocatore del Newcastle.