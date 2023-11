Se n'è andato uno degli eroi della prima stella del Milan, i rossoneri scudettati nel 1979 sotto la guida di Nils Liedholm: il mondo milanista e del calcio italiano piange Aldo Bet, morto a 74 anni a Varese. Bet di quel Milan era lo stopper, era arrivato nel 1974 e oltre allo scudetto ha vinto anche una Coppa Italia nell'arco di sette anni che anno visto anche la retrocessione in Serie B. Ha potuto vantare anche un paio di presenze in Nazionale precedentemente, nel 1971. Alla fine della carriera, chiusa a 33 anni, Bet contava ben 269 gettoni in Serie A.