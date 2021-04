. Sconfitta evitata solo da un colpo di classe del protagonista che proprio non ci si aspettava,, il solo rossonero a cui ha giovato la sosta delle nazionali. E allora partiamo proprio dall’unica nota lieta del sabato pre-Pasquale di S. Siro. Nonostante il periodo buio nel Milan il ct norvegese ha convocato lo stesso il giovane attaccante per capirne di più e l’ha testato per 45 minuti contro Gibilterra. La prestazione e l’atteggiamento di Hauge non sono andati giù a Solbakken che l’ha bacchettato in conferenza stampa criticandone lo spirito e la condizione fisica. Dopodiché l’ha messo sotto a lavorare duro durante nel ritiro di Marbella e Hauge ha solo guardato dalla panchina i compagni nelle altre due gare contro Turchia e Montenegro.che infatti contro la Sampdoria ha messo in mostra quelle qualità che sembravano già smarrite.Stupisce che Pioli alla vigilia della partita avesse parlato di Hauge “in calo fisiologico” e di. La partita contro la Samp ha detto l’esatto contrario. Il francese è stato asfaltato nel primo tempo sulla sua corsia e poi si è presentato in versione Babbo Natale nella ripresa quando ha servito all’incredulo Quagliarella l’assist per il gol blucerchiato. Dall’altra parte il gioiellino norvegese ha evitato a Pioli e company di passare una Pasqua “di passione”.i. Tant’è vero che gente comeche aveva dato il massimo nelle partite della Nazionale, si è ritrovata a S. Siro con lo spirito della scampagnata di fine stagione. Dopo anni passati a commentare i giocatori che “snobbavano” le rispettive nazionali per dare la precedenza ai vari club, al Milan stavolta si è registrato il fenomeno opposto.. Come normale che sia, gli altri lo hanno seguito a ruota. Dopo 3 mesi pieni di infortuni, Sanremo e richieste di rinnovo, Ibra ha dedicato tutto se stesso al ritorno nella nazionale svedese. È tornato affaticato, come logico che sia a quasi 40 anni e dopo l’ennesimo infortunio. In campo contro la Samp si è visto subito che non era il solito trascinatore e infatti non è riuscito a infondere nella squadra l’ossessione della “vittoria a tutti i costi”.. Ne è uscita una prestazione incolore in cui il Milan non ha mai tirato in porta per 82 minuti e ha faticato a pareggiare, nonostante la superiorità numerica. Leggerezze gravissime come quelle di Hernandez (e per fortuna che si era rigenerato...) capitano quando concentrazione e motivazioni mancano gravemente., invece di pensare ai rinnovi, alle partenze, agli Europei e ai movimenti di mercato. Visto che il gruppo è composto soprattutto da giovani,proprio come ha fatto Solbakken in Spagna con Hauge.