E' finita dopo nemmeno un anno l'avventura di Leonardo come direttore dell'area tecnica del Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il brasiliano, sbarcato lo scorso luglio, ha scelto di non tornare sui suoi passi e domani presenterà ufficialmente le dimissioni. La differenza di vedute con il fondo Elliott, proprietario del club, è stato il principale motivo di una scelta dolorosa ma inevitabile per Leo, accostato in queste ore al Paris Saint-Germain ma al momento senza una vera alternativa. Ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto: Tare della Lazio è un'idea, mentre Campos del Lille potrebbe essere un semplice consulente di mercato. In settimana potrebbero arrivare nuovi sviluppi anche sul fronte Maldini, il cui futuro resta un rebus.