Il Corriere dello sport titola così in prima pagina:"Colpo Napoli, il Milan saluta lo scudetto". Il quotidiano romano pone l'accento su Gattuso: "Bell'amico, Gattuso: quindici anni rossonero e come ringraziamento ha tolto il sogno scudetto. Nove punti di vantaggio per l'Inter sono un'assicurazione sulla vita, stracciano il campionato in vetta e però riaprono la corsa Champions. Il Napoli c'è ed ora conviene trattenere il fiato per chiunque stia dai 46 punti della Lazio in su. L'erba di San Siro resta assai verde, per Gattuso, che costruisce la partita perfetta, la domina e la orienta come vuole, per poi congelarla e governare il proprio destino".