Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Cagliari: "Ho aspettato e sognato questa serata, ma ci voleva lavoro e ci voleva pazienza. Ce li ho avuti e ho dato tutto per questo momento. Ma è solo una partita e voglio fare di più. Voglio dimostrare che ci sono e che posso aiutare".



IL RUOLO DA MEDIANO - "Ho giocato un po' ovunque: la posizione mi va bene. Quando Pioli mi ha detto di giocare davanti alla difesa, gli ho detto 'Fammi giocare dove vuoi che ci sono'. Per questa maglia posso fare anche il terzino".



COME E' STATO NON GIOCARE? - "È stato difficile certo, perché volevo giocare come tutti i calciatori, quindi ho cercato la felicità in altri modi. Ho sempre cercato di aiutare. Il primo giorno ho parlato con Pioli e mi ha detto che avremmo cambiato modo di giocare e che io non ero contemplato. Poi Tomori mi ha chiesto cosa avrei fatto e io gli ho detto: 'Resto qui e vedrai che gioco'".