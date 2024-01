Milan, Adli ammette: 'Con Ibra abbiamo qualcosa in più'

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull'Empoli:



"Io voglio dare tutto per questa squadra. Abbiamo un gruppo fantastico, io cerco di dare tutto per questo gruppo e per questo club. Dobbiamo continuare così".



RUOLO - "Per me è un nuovo ruolo che sto imparando. Avevo bisogno di tempo per impararlo, ma credo di essere sulla strada giusta. I primi mesi sono stati difficili, ora devo continuare così. Giocare ti permette di trovare il ritmo giusto".



GIOVANI - "Il progetto della società punta sui giovani. Abbiamo giocatori di esperienza che ascoltiamo molto. Dobbiamo spingere tutti insieme verso la stessa direzione, così faremo grandi cose".



IBRA - "Ibra è un leader, sappiamo che con lui abbiamo qualcosa in più. Non si mette davanti a nessuno, non parla troppo, è qui per aiutare il gruppo".