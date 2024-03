Il centrocampista franco-algerino classe 2000 ha rilasciato un'intervista a SportWeek, il settimanale in uscita sabato con la Gazzetta dello Sport. Che sui propri canali social ha pubblicato un'anticipazione. Ecco le parole di Adli: "Quando vedo 80mila tifosi cantare insieme mi vengono i brividi, io mi sento uno di loro. Quando non giocavo, mi ha fatto sentire vicino ai tifosi.Nel bene e nel male relativizzo tanto. Quando uno mi dice: 'Non sai giocare, sei malissimo'.Io adesso cerco la calma, la serenità. Quindi mi piace anche sentire il rumore del niente, il sonno della vita".Il Milan lo ha acquistato nel mercato estivo del 2021 per 8,5 milioni di euro dal Bordeaux, dove è rimasto in prestito per un altro anno. Arrivato nell'estate del 2022, finora Adli ha segnato un gol (a San Siro contro la Roma) in 32 presenze (26 solo in questa stagione) con la maglia rossonera.