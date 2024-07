Getty Images

Milan, Adli è sul mercato

un' ora fa

Il Milan vuole fare un mercato di qualità e per riuscirvi dovrà cercare di operare con intelligenza anche sul mercato in uscita. Magari prendendo anche delle decisioni difficili: una di queste è quella di considerare offerte per Adli, un giocatore che tiene molto alla squadra e che gode della stima di tutti. Con l’eventuale uscita dell’ex Bordeaux il club rossonero andrebbe su Lazar Samardzic che ha tutta la volontà di lasciare l’Udinese.