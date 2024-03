Milan, Adli è un titolare

Ormai non ci sono più dubbi, Yacine Adli è diventato un titolare nel Milan. In questo momento l’ex Bordeaux dà più garanzie a Pioli nella fase difensiva. Paradossale da un lato, lodevole dall’altro. Perché nessuno dodici mesi fa credeva a uno sviluppo di questo tipo nell’avventura di Adli in rossonero. Ma il duro lavoro e la perseveranza portano sempre a dei risultati significativi.