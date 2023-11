Le parole di Yacine Adli, centrocampista del Milan, a Mediaset dopo la sconfitta con il Dortmund. "Ci spiace per i nostri tifosi, era una grande occasione e sapevamo che San Siro era così e avevamo questa forza dentro di noi. Non siamo riusciti a vincere questa partita e ci dispiace. Daremo tutto contro il Newcastle, cercheremo di vincere e poi vedremo cosa faranno a Dortmund. A questo livello sono i dettagli che fanno la differenza, siamo riusciti a tornare in parità e nel secondo tempo abbiamo perso un po' di equilibrio e poi si è messo anche l'infortunio di Thiaw".