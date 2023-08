Gli ultimi 15 giorni di mercato sono quelli dei saldi, quelli del Condor, quelli in cui gli insoddisfatti e gli esuberi trovano sistemazione per la stagione che prende a iniziare. Al Milan di queste due categorie abbonda soprattutto la seconda, di insoddisfatti invece se ne vedono pochi all’orizzonte. Il primo nome che viene alla mente pensando a giocatori rossoneri sul mercato e poco utilizzati però è di certo quello di Yacine Adli. Il franco-algerino però, più che nervoso per la sua situazione, sembra voglioso di prendersi quello spazio che non gli è stato concesso nella passata annata.



REBUS - Sui social, l’ex Bordeaux non perde occasione per ribadire il proprio amore per il Milan. L’ultimo attestato d’amore è arrivato un paio di giorni fa: "Ovunque tu sarai, io ci sarò”, con due cuori rossoneri e un messaggio alla società. Adli vuole restare, il Milan però non cambia idea e aspetta che arrivino proposte per farlo partire.



GIOCATORE - Il centrocampista sta lavorando al massimo per convincere Pioli: vuole più dei 138 minuti del 2022/23 e gradirebbe restare a Milanello per dimostrare il suo valore. Inoltre nel suo ‘nuovo’ ruolo di spazio ce ne sarebbe anche. Sì perché Pioli lo ha utilizzato in questa pre season in regia, al centro della mediana. In quella zona, aspettando Bennacer, l’allenatore emiliano ha solo Krunic e anche il bosniaco non è certo di restare in Italia.



CLUB – Comprato per una decina di milioni, Adli è sul mercato, non è una novità. Il punto è che al momento non sono arrivate offerte interessanti per lui. Per Yacine si è parlato ad inizio estate di un interessamento dell’Ajax che poi non si è concretizzato in una vera e propria trattativa. Il Milan intende privarsene, magari anche in prestito. Ci aveva pensato la Salernitana che ora resta alla finestra. Adli intanto lavora, sogna e spera di restare. E senza una pretendente e un'offerta convincente, alla fine potrebbe avere una nuova chance.