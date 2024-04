Milan, Adli: 'Nessuno pensa alla Roma'

Testa al presente, senza pensare al derby italiano in UEFA Europa League. Ilscende in campo contro ila San Siro nella 31esima giornata di Serie A, ma giovedì 11 aprile alle 21 sempre al Meazza se la vedrà con la Roma nei quarti di finale di Europa League., centrocampista rossonero schierato titolare da Stefano Pioli contro i salentini, allontana i pensieri sul futuro e parla così a DAZN prima del calcio d'inizio: "Oggi nessuno pensa a giovedì. Non abbiamo mai vinto 5 di fila in campionato, sappiamo che ci aspetta un avversario tosto, siamo concentrati su questa partita e non pensiamo a giovedì".

- "Avere tutto l’effettivo a disposizione cambia tanto. Abbiamo vissuto momenti complicati quando avevamo tanti infortunati. Ora possiamo sfruttare tutta la qualità di questo gruppo e ci aiuta tanto".